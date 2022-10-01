  • 21 октября 202221.10.2022пятница
  • USD61,5018
    EUR60,4371
  • В Тюмени 6..8 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

ФК "Тюмень" встретится с "Ностой" 23 октября

Спорт, 18:50 21 октября 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" сыграют с местной "Ностой" на стадионе "Металлург" в Новотроицке Оренбургской области 23 октября в очередном туре второй лиги первенства России по футболу, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

В предстоящем матче не смогут выступить дисквалифицированные полузащитники "Тюмени" Линар Шарифуллин и Никита Балахонцев. У "Носты" по этой же причине пропустит игру защитник Герман Поветкин.

Пока "Тюмень" находится на первом месте, а "Носта", которая не может победить в пяти последних матчах, – на десятом. В этом сезоне команда из Новотроицка уже дважды в гостях уступила сибирякам. Сначала в кубке страны – 1:3, а затем в первенстве – 1:2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:50 21.10.2022ФК "Тюмень" встретится с "Ностой" 23 октября
11:26 21.10.2022Гиревики Тюменской области встретятся на состязаниях в Исетском районе
09:25 21.10.2022Об основах программирования и геймдизайна узнают участники киберспортивного форума в Ялуторовске
08:56 21.10.2022Юные тюменцы встретятся на городском первенстве по фигурному катанию