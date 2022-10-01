ФК "Тюмень" встретится с "Ностой" 23 октября

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" сыграют с местной "Ностой" на стадионе "Металлург" в Новотроицке Оренбургской области 23 октября в очередном туре второй лиги первенства России по футболу, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

В предстоящем матче не смогут выступить дисквалифицированные полузащитники "Тюмени" Линар Шарифуллин и Никита Балахонцев. У "Носты" по этой же причине пропустит игру защитник Герман Поветкин.

Пока "Тюмень" находится на первом месте, а "Носта", которая не может победить в пяти последних матчах, – на десятом. В этом сезоне команда из Новотроицка уже дважды в гостях уступила сибирякам. Сначала в кубке страны – 1:3, а затем в первенстве – 1:2.