Распространителя мефедрона задержали полицейские в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменца, распространявшего мефедрон через систему тайников, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по Тюменской области.

Оперативники установили координаты тайников и изъяли пять свертков с наркотиком. При обыске по месту жительства задержанного обнаружили еще восемь свертков.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере".