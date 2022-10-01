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Распространителя мефедрона задержали полицейские в Тюмени

Происшествия, 18:38 21 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменца, распространявшего мефедрон через систему тайников, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по Тюменской области.

Оперативники установили координаты тайников и изъяли пять свертков с наркотиком. При обыске по месту жительства задержанного обнаружили еще восемь свертков.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере".

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# наркотики , уголовное дело

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