Распространителя мефедрона задержали полицейские в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Тюменца, распространявшего мефедрон через систему тайников, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по Тюменской области.
Оперативники установили координаты тайников и изъяли пять свертков с наркотиком. При обыске по месту жительства задержанного обнаружили еще восемь свертков.
Возбуждено уголовное дело по ст. "Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере".