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В трех школах Тюмени появились гринбоксы для сбора батареек

Общество, 18:27 21 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре новых контейнера-гринбокса для сбора использованных батареек установили в Тюмени за счет бюджетных средств. Теперь их количество увеличилось до девяти, сообщает городская администрация.

Новые контейнеры для сбора использованных батареек появились на территориях школ №92 (ул. Николая Зелинского, 22, корп. 1), №27 (ул. Пермякова, 39а) и в обоих корпусах школы №69 (ул. Червишевский тракт, 29, и ул. Самарцева, 28).

В рамках проекта, направленного на сбор и утилизацию отработанных батареек по правилам, накоплено и передано на переработку уже более 80 кг аккумуляторов.

Полный список пунктов приема отработанных аккумуляторов размещен на портале "Тюмень – наш дом".

Также в рамках проекта представители департамента городского хозяйства проводят экологические уроки на тему "Свобода от отходов". Они рассказывают школьникам об опасных отходах и правилах их утилизации.

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

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# батарейки , экология

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