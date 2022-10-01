В трех школах Тюмени появились гринбоксы для сбора батареек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре новых контейнера-гринбокса для сбора использованных батареек установили в Тюмени за счет бюджетных средств. Теперь их количество увеличилось до девяти, сообщает городская администрация.

Новые контейнеры для сбора использованных батареек появились на территориях школ №92 (ул. Николая Зелинского, 22, корп. 1), №27 (ул. Пермякова, 39а) и в обоих корпусах школы №69 (ул. Червишевский тракт, 29, и ул. Самарцева, 28).

В рамках проекта, направленного на сбор и утилизацию отработанных батареек по правилам, накоплено и передано на переработку уже более 80 кг аккумуляторов.

Полный список пунктов приема отработанных аккумуляторов размещен на портале "Тюмень – наш дом".

Также в рамках проекта представители департамента городского хозяйства проводят экологические уроки на тему "Свобода от отходов". Они рассказывают школьникам об опасных отходах и правилах их утилизации.