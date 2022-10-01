В Тюмени мужчина убил свою четырехмесячную дочь и избил ее мать

| Фото: Следственное управление СК РФ По Тюменской области | Фото: Следственное управление СК РФ По Тюменской области

41-летний житель Тюмени убил свою четырехмесячную дочь и избил сожительницу – мать ребенка. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело, сообщает Следственное управление СК России по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 21 октября, мужчина, будучи пьяным, в доме на улице Оренбургской в ходе бытовой ссоры избил сожительницу, а затем нанес повреждения четырехмесячной дочери. Обе были госпитализированы, но несмотря на усилия врачей, девочка скончалась. Женщине оказывают медицинскую помощь.

Следственные органы Следственного комитета России по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка и покушении на убийство матери младенца.