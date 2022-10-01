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Пять человек получили травмы в ДТП на улице Троицкой в Тюмени

Происшествия, 10:06 22 октября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пять человек получили травмы в ДТП в Тюмени вечером 21 октября, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

В 21 час 15 минут на пересечении улиц Троицкой и Промзона столкнулись BMW и Volkswagen. Предварительно, водитель Volkswagen не пропустил BMW, выезжая со второстепенной дороги.

В аварии пострадали четверо взрослых и ребенок. Оба водителя получили тяжелые травмы, также пострадали 14-летний пассажир BMW и двое пассажиров Volkswagen. Обстоятельства ДТП выясняются.

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