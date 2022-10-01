Дачные автобусы в Тюмени перейдут на зимнее расписание 31 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На зимнее расписание общественный транспорт Тюмени переходит с 31 октября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс". Закрытие садоводческих маршрутов позволяет усилить работу автобусов в городе.

По маршрутам №№ 32, 36, 36к, 97, 100, 119, 120к, 129, 134, 135, 138, 143, 144, 145к, 147, 151к, 152к, 153, 155к, 156, 157, 158 автобусы продолжат курсировать ежедневно всю зиму.

Расписание маршрутов можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте "Тюменьгортранс" или в мобильном приложении "Тюменский транспорт".

В ближайшее время обновленные таблички с зимним расписанием появятся на остановочных пунктах.