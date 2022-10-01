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Четыре перфолекции показали в театральном центре "Космос"

Общество, 11:06 22 октября 2022

Пресс-служба молодежного театрального центра «Космос» | Фото: Пресс-служба молодежного театрального центра «Космос»

Итоговые показы лаборатории социологических исследований "Театр + наука" прошли в Тюмени 21 октября, сообщает молодежный театральный центр "Космос".

На протяжении недели участники лаборатории работали над художественным воплощением этих тем. Итогом их работы стали четыре перфолекции.

"Место памяти и память места" о том, что формирует нашу память и как пространство связано с памятью. Лектор — Александр Фокин, режиссер — Марина Деликатная.

"Невидимое видимое" - о фотографии как способе фиксировать память. Лектор — Рамина Абилова, режиссеры — арт-группа KREATORZ.

"Игра в жизнь" о том, как люди удовлетворяют свои потребности по пирамиде Маслоу. Лектор — Станислав Мажинский, режиссер — Мария Гущина.

Volk auf dem Weg - о том, что чувствовали и как жили российские немцы после депортации 1941 года. Лектор — Дарья Свирина, режиссер — Оксана Бакланова.

"Это расширение границ восприятия и для тех, кто создает перфолекцию, и для тех, кто будет зрителем. Возможность посмотреть на лекцию как на театральное действо и на перформанс как на научный доклад. Возможность поговорить на сложные темы более простым и понятным языком", — рассказала режиссер-куратор лаборатории Таля Горева.

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# МТЦ Космос

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