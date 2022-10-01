Тюменка Альбина Молдажанова вышла в финал чемпионата России по боксу
| Фото: Федерация бокса Тюменской области
Тюменская спортсменка Альбина Молдажанова завершила полуфинальный бой на чемпионате России по боксу среди женщин в Краснодаре досрочной победой.
Как сообщает департамент по спорту Тюмени, Елизавета Абрамова из Самары не смогла продержаться против подопечной тренера Александра Паули и одного раунда, тменка провела серию нокдаунов
Арбитры присудили победу Альбине Молдажановой ввиду явного преимущества. Свой предыдущий поединок тюменка также завершила досрочно.
В финале весовой категории до 66 кг Альбина Молдажанова сразится за золотую медаль с Азалией Аминевой из Башкортостана.