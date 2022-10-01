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Тобольский Кремль представит видеоподкасты с резидентами арт-площадки

Общество, 12:42 22 октября 2022

Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Детской писательнице Зуле Стадник посвящен первый эпизод серии видеоподкастов с резидентами творческой Арт-площадки "VКремле" Тобольского музея-заповедника. Об этом сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В планах проекта – знакомство с писателями, поэтами, музыкантами, художниками, ремесленниками, которые являются резидентами творческой арт-площадки.

Зуля Стадник - автор книг, которые интересны как взрослым, так и детям, победительница международных и всероссийских литературных конкурсов, инструктор по йоге.

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# подкасты , Тобольский музей-заповедник

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