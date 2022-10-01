Житель Тюменского района украл бетономешалку

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Подозреваемого в краже бетономешалки задержали оперативники Тюменского района. Житель с. Каменка рассказал полицейским, что у него украли бетономешалку, ущерб составил более 10 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Ранее неоднократно судимый и не работающий мужчина был задержан. В отделе полиции он рассказал, что заметил на неогороженном участке бетономешалку.

Убедившись что хозяина нет, он увез технику домой, а позже продал односельчанину за 3 тыс. рублей. Похищенное уже изъято и возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.