Тюменцы примут участие во всероссийском экологическом опросе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области приглашают принять участие во всероссийском опросе по оценке экологической ситуации в России до 20 декабря на платформе Leader-ID. Цель опроса - определить запросы россиян на улучшение экологической ситуации, выявить наиболее острые проблемы, сообщает Агентство стратегических инициатив.

"Даже в условиях нового времени состояние окружающей среды остается одним из ключевых факторов качества жизни. Важно узнать мнение жителей регионов, как они оценивают экологическую ситуацию в своем населенном пункте, какие проблемы они считают наиболее острыми и какие бы они предложили решения", – рассказал директор дивизиона "Экология" АСИ Максим Евдокимов.

По словам председателя правления движения "ЭКА" Татьяны Честиной, задача их организации – вовлекать людей в практические действия по снижению своего экологического следа и сохранению природы.

Результаты опроса с наиболее острыми проблемами, требующими оперативных решений, передадут представителям профильных органов власти в регионах.