На четырех площадках Тюмени организуют продовольственные ярмарки

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

На продовольственные ярмарки приглашают жителей Тюмени 29 октября. С 8 до 16 часов для горожан будут работать несколько площадок, сообщает городской департамент потребительского рынка.

Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по адресам:

- ул. Севастопольская, 12 (прилегающая территория Выставочного зала);

- Цветной бульвар (у арки со стороны ул. Орджоникидзе):

- ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки);

- пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория ТЦ "Заречный двор").

На прилавках будут представлены продовольственные товары производителей Тюмени и Тюменской области, фермерских и личных подсобных хозяйств, мясо, рыба, мед и другое.