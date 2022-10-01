25 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на базе СК "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2а, стр. 1) продолжатся соревнования первенства города по фигурному катанию на коньках. Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 7 им. И.М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется виртуальное путешествие "PROстранство информации". Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 14 часов у дома № 16 по ул. Монтажников начнется открытие двора после проведенного благоустройства.

В Тюмени в 16 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется открытая дискуссия на тему "СВО. Предпосылки и последствия". Возрастное ограничение 18+

В Тюмени в 17 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Парадокс хорошего текста. Скрытая угроза, которая приводит совсем не туда". Возрастное ограничение 18+

В Тюмени в 18 часов в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 1а) начнется фестиваль национального творчества "Возвращение к истокам". Возрастное ограничение 0+

Интересное в этот день:

1817 — в Москве на Воробьёвых горах в присутствии императора Александра I заложен храм Христа Спасителя по проекту А. Л. Витберга.

1917 — дата Октябрьской революции в России по старому стилю.

1977 — учреждено звание "народный врач СССР".

1990 — в СССР принят закон о свободе вероисповедания.

2001 — выпущена система Microsoft Windows XP.

2010 — землетрясение магнитудой 7.7 возле островов Ментавай к западу от Суматры в Индонезии, вызвавшее волну цунами.