25 октября - события дня
В Тюмени в 9 часов на базе СК "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2а, стр. 1) продолжатся соревнования первенства города по фигурному катанию на коньках. Возрастное ограничение 6+
В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 7 им. И.М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется виртуальное путешествие "PROстранство информации". Возрастное ограничение 6+
В Тюмени в 14 часов у дома № 16 по ул. Монтажников начнется открытие двора после проведенного благоустройства.
В Тюмени в 16 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется открытая дискуссия на тему "СВО. Предпосылки и последствия". Возрастное ограничение 18+
В Тюмени в 17 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Парадокс хорошего текста. Скрытая угроза, которая приводит совсем не туда". Возрастное ограничение 18+
В Тюмени в 18 часов в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 1а) начнется фестиваль национального творчества "Возвращение к истокам". Возрастное ограничение 0+
Интересное в этот день:
1817 — в Москве на Воробьёвых горах в присутствии императора Александра I заложен храм Христа Спасителя по проекту А. Л. Витберга.
1917 — дата Октябрьской революции в России по старому стилю.
1977 — учреждено звание "народный врач СССР".
1990 — в СССР принят закон о свободе вероисповедания.
2001 — выпущена система Microsoft Windows XP.
2010 — землетрясение магнитудой 7.7 возле островов Ментавай к западу от Суматры в Индонезии, вызвавшее волну цунами.