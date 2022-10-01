Более 250 жителей Тюменской области проходят профподготовку по IT-направлениям

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

258 жителей Тюменской области проходят профподготовку по IT-направлениям в 2022 году, сообщает информационный центр правительства региона.

Для граждан обучение региональными службами занятости организуется бесплатно.

"Для удовлетворения кадровой потребности работодателей, органами службы занятости реализуется ряд мероприятий по профориентации. Участники проекта сами выбирают направление обучения из перечня компетенций, включающего, в том числе, наиболее актуальные образовательные программы сферы IT", – рассказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Записаться на обучение можно по ссылке.

Также в Тюменской области уже много лет развиваются конкурсы профмастерства "Молодые профессионалы" и "Абилимпикс". Для подготовки IT-кадров "со школьной скамьи" в 2022 году впервые в рамках регионального чемпионата "Абилимпикс" прошли соревнования для юных конкурсантов (10-12 лет) по "Промышленной робототехники".