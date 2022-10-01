В Тюмени студентка получила травмы после падения в автобусе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летняя студентка колледжа пострадала после падения в автобусе 25-го маршрута в Тюмени 24 октября, сообщает региональная ГИБДД.

ДТП случилось у дома #23 на ул. Первомайской. Студентка ехала на учебу. В какой-то момент водитель общественного транспорта резко затормозил.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Водитель автобуса пояснил, что его подрезал другой автомобиль, поэтому пришлось резко затормозить. Этот факт выясняется", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.