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В Тюмени студентка получила травмы после падения в автобусе

Происшествия, 18:05 24 октября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летняя студентка колледжа пострадала после падения в автобусе 25-го маршрута в Тюмени 24 октября, сообщает региональная ГИБДД.

ДТП случилось у дома #23 на ул. Первомайской. Студентка ехала на учебу. В какой-то момент водитель общественного транспорта резко затормозил.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Водитель автобуса пояснил, что его подрезал другой автомобиль, поэтому пришлось резко затормозить. Этот факт выясняется", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , общественный транспорт

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