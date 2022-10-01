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Александр Моор поздравил таможенников Тюменской области с праздником

Губернатор, 10:32 25 октября 2022

С Днем таможенника России поздравил работников этой сферы в Тюменской области и ветеранов службы губернатор региона Александр Моор.

"Вы вносите вклад в инвестиционную привлекательность и социально-экономическое благополучие региона. Особенно важны проводимые вами встречи, консультации по вопросам таможенного дела с предпринимательским сообществом, участниками внешнеэкономической деятельности, в том числе с предпринимателями, делающими первые шаги в этом направлении", - сказал Александр Моор.

Коллектив Тюменской таможни признан лучшим в УФО по итогу 2021 года. В текущем году таможенный транзит уже превышает показатели предыдущего - за 9 месяцев 2022 года он составил 1 тыс. 419 товарных партий. Общий грузооборот составил 25 тыс. тонн.

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# Александр Моор , День таможенников

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