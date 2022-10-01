Владимир Якушев поручил взять под контроль оказание поддержки семьям мобилизованных

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Вопросы оказания помощи семьям мобилизованных необходимо взять под личный контроль. Такое поручение губернаторам дал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе еженедельного оперативного совещания, сообщает пресс-служба полпреда.

Он подчеркнул, что все меры поддержки, озвученные президентом России в отношении членов семей граждан, мобилизованных на военную службу, должны оказываться в полном объеме и незамедлительно. Проволочки здесь недопустимы.

"При этом крайне важна адресная помощь и поддержка семей военнослужащих – контрактников, добровольцев, мобилизованных. Нужно внимательно относиться к проблемам каждой семьи и оперативно помогать в решении тех вопросов, которые у них возникают: помощь в трудоустройстве через службы занятости, в определении ребенка в детский сад и так далее. Это вопрос не только про выплаты: люди нуждаются в психологической помощи, в нашей поддержке, при этом ситуация у всех разная", - отметил Владимир Якушев.

Он также добавил, что поддержка и помощь семьям защитников Отечества – ключевой приоритет.