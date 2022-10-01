Александр Моор поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области действует широкая сеть автобусных маршрутов. Она пролегает до самых отдаленных населенных пунктов. Каждый день по расписанию выполняются сотни регулярных рейсов междугородного, городского и районного сообщения.

Об этом рассказал глава региона Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов автомобильного, городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, который отмечается 30 октября.

"Спасибо вам за ваш труд на благо земляков, ответственность и мастерство. Вместе с водителями-профессионалами этот праздник отмечают и специалисты, которые умело и эффективно организуют перевозки и обслуживают технику, а также многочисленные автолюбители", - отметил губернатор.

С каждым годом в Тюменской области растет количество транспорта, как автомобильного, так и грузового. По статистике, сегодня в среднем каждый третий житель региона владеет автомобилем. Интенсивно обновляется и расширяется наша дорожная инфраструктура. Увеличивается пропускная способность дорог.

"В современных условиях на тех, кто находится за рулем, накладывается еще большая ответственность за обеспечение безопасности и соблюдение установленных правил. Желаю всем водителям быть внимательными на дорогах и всегда с уважением относиться ко всем участникам дорожного движения. Здоровья, счастья и благополучия", - пожелал Александр Моор.