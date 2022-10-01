  • 25 октября 202225.10.2022вторник
  • USD61,1629
    EUR60,1575
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Квадрокоптеры и тепловизоры приобретут благодаря акции "100 миллионов для Победы"

Общество, 16:08 25 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современное оборудование для участников специальной военной операции из Тюменской области приобретут на средства, собранные в рамках региональной акции "100 миллионов для Победы".

Об этом на заседании координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений рассказала председатель комитета по соцполитике Тюменской областной думы Ольга Швецова.

Она добавила, что в регионе действует открытый 17 октября объединенный штаб для помощи семьям мобилизованных. Продолжается работа по социальному сопровождению семей, которая стартовала с самого начала частичной мобилизации. На базе тюменской региональной общественной приемной открыт центр помощи семьям военнослужащих, которые отправляются в зону СВО.

"Наш регион вошел в семнадцать субъектов Российской Федерации, где такая работа была начата раньше других, но сегодня необходимо выработать системный подход, чтобы помощь людям была еще более эффективной и оперативной", - подчеркнула Ольга Швецова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мобилизация , Ольга Швецова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:19 25.10.2022Детские площадки и деревья появились в обновленном дворе на улице Монтажников в Тюмени
16:08 25.10.2022Квадрокоптеры и тепловизоры приобретут благодаря акции "100 миллионов для Победы"
15:57 25.10.2022Тюменского ветерана Михаила Дружинина поздравили со столетним юбилеем
15:46 25.10.2022Как предотвратить психосоматические заболевания у ребенка, расскажут тюменцам эксперты