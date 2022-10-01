Как предотвратить психосоматические заболевания у ребенка, расскажут тюменцам эксперты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О причинах и профилактике детских и подростковых психосоматических расстройств расскажут специалисты психологической службы центра "Дзержинец". Семинар пройдет в "Городе молодых" (ул. Механическая 31/1) в Тюмени 26 октября в 18 часов.

На семинаре речь пойдет том, что такое психосоматические заболевания и расстройства, каковы причины и механизмы их появления, какие есть виды профилактики и лечения подобных расстройств.

Вход свободный, обязательна предварительная регистрация по телефонам: 8 (3452) 390-144, 8-982-911-18-95.