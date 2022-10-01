  • 25 октября 202225.10.2022вторник
  • USD61,1629
    EUR60,1575
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Как предотвратить психосоматические заболевания у ребенка, расскажут тюменцам эксперты

Общество, 15:46 25 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О причинах и профилактике детских и подростковых психосоматических расстройств расскажут специалисты психологической службы центра "Дзержинец". Семинар пройдет в "Городе молодых" (ул. Механическая 31/1) в Тюмени 26 октября в 18 часов.

На семинаре речь пойдет том, что такое психосоматические заболевания и расстройства, каковы причины и механизмы их появления, какие есть виды профилактики и лечения подобных расстройств.

Вход свободный, обязательна предварительная регистрация по телефонам: 8 (3452) 390-144, 8-982-911-18-95.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , заболевания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:19 25.10.2022Детские площадки и деревья появились в обновленном дворе на улице Монтажников в Тюмени
16:08 25.10.2022Квадрокоптеры и тепловизоры приобретут благодаря акции "100 миллионов для Победы"
15:57 25.10.2022Тюменского ветерана Михаила Дружинина поздравили со столетним юбилеем
15:46 25.10.2022Как предотвратить психосоматические заболевания у ребенка, расскажут тюменцам эксперты