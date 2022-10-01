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Пункты приема старых шин откроют в Тюмени

Общество, 18:09 25 октября 2022

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Несколько пунктов приема отработанных шин откроют в Тюмени весной 2023 года. Проект "Шины, сдавайтесь!" тюменки Валентины Приндюк получил поддержку на грантовом конкурсе "Росмолодежи" в размере 166 тыс. рублей.

Шины не относятся к твердым коммунальным отходам. Выносить их на контейнерную площадку бесполезно, региональный оператор их не заберет, а централизованного сбора таких отходов от населения нет.

"Это не сможет заменить централизованную систему обращения с такими отходами, но мы покажем обычным горожанам, куда сдавать отслужившие покрышки грамотно и как может быть организован прием таких отходов", — считает команда проекта.

В июне в рамках инициативы "Шины, сдавайтесь" состоится серия выездов по уборке шинных свалок.

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# отходы , Росмолодежь , экология

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