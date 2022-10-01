На полигоне под Тюменью продолжается боевая подготовка мобилизованных из Тюменской области и Ямала

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На полигоне ТВВИКУ у оз. Андреевское под Тюменью продолжается боевая подготовка призванных в рамках частичной мобилизации из Тюменской области и ЯНАО. По словам бойцов, в настоящее время они в полной мере обеспечены всем необходимым - термобельем, обувью, спальными мешками и остальным.

Как рассказал инструктор по стрельбе из автомата, в настоящее время отрабатываются действия при бое в городских условиях - перемещения от укрытия к укрытию, прикрытие бойцами друг друга. В постоянном взаимодействии с бойцами находятся опытные инструкторы.

"При взаимодействии с оружием начинает работать мышечная память, получается хороший настрел. Но здесь главная цель - слаженность группы", - сказал он.

Отметим также, что Тюменская область снабдила автоматы Калашникова коллиматорными прицелами, что позволило существенно улучшить скорость и точность стрельбы. Кроме того, в распоряжении бойцов есть тепловизионные прицелы, с которыми удобно работать в любое время суток и погоду.

"Выходных нет вообще, огромное количество занятий у всех. Водители, например, отрабатывают скоростную езду, а мы находимся в кузове - условия максимально близкие к тому, что ждет нас в зоне выполнения боевых задач, - поделился один из мобилизованных жителей ЯНАО. - Я бы никогда не поверил, что при своем весе в 60 кг я смогу вынести с поля человека в два раза тяжелее меня. Но показали, научили".

Также подготовка мобилизованных включает в себя метание гранат, учебных и боевых. "Время приближается к обеду, а я уже успел отстрелять из автомата и пулемета. После обеда будет метание гранат. Вчера мы также тренировались весть день, завтра будет тактика захвата здания. Могу сказать, что тот, кто хочет - тот учится", - рассказал мобилизованный тюменец.

Николай Ступников