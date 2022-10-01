Дмитрий Артюхов встретился с мобилизованными ямальцами в Тюмени

| Фото: Дмитрий Артюхов во ВКонтакте | Фото: Дмитрий Артюхов во ВКонтакте

С ямальцами, которые сейчас проходят необходимую военную подготовку в Тюмени, встретился губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Особое внимание он уделил материально-техническому оснащению ямальских мобилизованных.

"Лично проверил поступившее обмундирование и технику. Полностью решен вопрос с комплектом бронезащиты, жилеты и каски есть у каждого. Закуплены машины УАЗ, необходимые инструменты, квадрокоптеры. Впереди зима, важно, чтобы на месте у ребят была возможность приготовить еду и согреться. Для этого предусмотрели печки, мобильные электростанции, полевые кухни. Заказали и уже получаем для всех северян термобелье, флисовые комплекты, теплые куртки, перчатки. Если понадобится что-то дополнительно, оперативно обеспечим, в том числе и батальон, который уже ушел", - написал он в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что за прошедшие выходные практически все получили единовременную региональную выплату в размере 300 тыс. рублей. Каждый случай, где этого еще не произошло, разбирается индивидуально.

По всем вопросам родные и близкие мобилизованных могут обращаться на круглосуточную горячую линию 8-800-200-34-11 или писать в личные сообщения Дмитрию Артюхову во ВКонтакте.