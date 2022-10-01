Новый магистральный водовод строят в восточной части Тюмени

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Обеспечить чистой водой жителей населенных пунктов Тюменского района, расположенных по Ялуторовскому тракту, поможет новый магистральный водовод, его строительством в восточной части областного центра занимается "Росводоканал Тюмень".

Новая магистраль в перспективе станет частью единого кольцевого водовода сибирского мегаполиса. На первом этапе предстоит построить 13 км сетей из прочных полимерных материалов со сроком службы 50 лет. Эти работы планируется завершить осенью 2023 года.

Проложено уже более 1 км сетей. Работы ведутся как открытым способом, так и методом горизонтально направленного бурения. Способ прокладки зависит от расположения сетей. При строительстве не пострадает дорожная инфраструктура, не доставят неудобств и водителям.