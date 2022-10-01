Живописи вишневым соком и каллиграфии научат тюменцев на этапе форума "Курс & эксперт"

| Фото: сообщество "Тюменская областная научная библиотека" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Тюменская областная научная библиотека" во ВКонтакте

Четвертый этап форума "Курс & эксперт – 2022", приуроченный ко Всероссийской акции "Ночь искусств", пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 3 ноября. Начало — в 17 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Очередной цикл образовательных занятий посвящен теме "В искусстве: созидай и твори". На два часа библиотека станет творческим пространством, где участники будут изучать комиксное дело, рисование вишневым соком, каллиграфию. Также они смогут посмотреть исторические фильмы в кинозале.

С 17 до 18 часов пройдет мастер-класс "Живопись вишневым соком". Каллиграфии научат с 17 до 18 часов и с 18 до 19 часов. Интерактивное занятие "Погружение в мир комиксов" пройдет с 17 до 19 часов. В это же время тюменцы смогут посмотреть исторические фильмы.

Участие бесплатное, необходима регистрация по телефону: 565-300 (доб. 3061, 4122, 3064). Возрастное ограничение: 12+.