Временное приостановление онлайн-регистрации на рейсы "Аэрофлота" не скажется на работе Рощино

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Временное приостановление онлайн-регистрации и бронирования на рейсы "Аэрофлота" с 26 октября никак не скажется на работе аэропорта Рощино. Воздушная гавань готова к тому, что физически людей будет больше. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе аэропорта.

Приостановка связана с проведением технических работ, сообщает "Аэрофлот". Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту вылета. Купить билеты в Рощино тюменцы смогут через представительство авиакомпании. Пассажиры, путешествующие стыковочными рейсами, также будут оформлены на стойках регистрации.

Ввиду ограничений компания просит прибывать людей в аэропорт заранее, за четыре часа до вылета, для прохождения предполетных формальностей.

О возобновлении доступа к онлайн-сервисам авиакомпания напишет в своих официальных аккаунтах.

Виктория Макарова