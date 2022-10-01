Тюменские артисты поддерживают боевой дух мобилизованных

| Фото: Информационный центр правительства ТО | Фото: Информационный центр правительства ТО

Артисты выездных концертных бригад поддерживают боевой дух мобилизованных в Тюменской области. Творческие коллективы выступают в местах размещения и тренировок военнослужащих.

Музыканты и певцы исполняют патриотические песни, народные танцы. Бригады навещают бойцов почти каждый день, сообщает информационный центр регионального правительства.

К проекту присоединились творческие объединения Тюмени и Тюменского района. Это коллективы Центра русской культуры, домов культуры "Поиск" и "Строитель", а также областной научной библиотеки им. Менделеева, центров культуры и досуга "Калинка" и "Премьера" и других.