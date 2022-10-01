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Тюменка везла в такси 210 свертков с наркотиком

Происшествия, 16:49 26 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

210 свертков с расфасованным на разовые дозы наркотиком изъяли полицейские у 35-летней жительницы Тюмени. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

На ул. Федюнинского инспекторы ДПС для проверки документов остановили такси. Пассажирка заметно нервничала и на вопрос о наличии у нее запрещенных веществ ответила положительно. В присутствии понятых, у безработной, ранее не судимой тюменки полицейские изъяли свертки с наркотическим средством общей массой свыше 126 гр.

Как пояснила задержанная тюменка, наркотики предназначались для сбыта по бесконтактной схеме с помощью так называемых закладок.

В квартире подозреваемой сотрудники полиции изъяли приспособления для курения, весы, магниты, мерные ложки и пластиковые пакетики для фасовки наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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