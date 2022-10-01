Мобилизованные россияне смогут вернуть затраты на ОСАГО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть премии смогут мобилизованные граждане России, об этом информирует Центробанк.

Для досрочного расторжения договора ОСАГО и возврата части стоимости полиса за неиспользованный период мобилизованному нужно будет обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением, предусматривает проект указания Банка России. Этот документ представил на общественное обсуждение регулятор.

"Такое заявление можно будет подать как в офисе страховой компании, так и онлайн — через личный кабинет на ее сайте — вне зависимости от того, каким образом ранее был приобретен полис. Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек по нотариальной доверенности, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора", - говорится в сообщении Банка России.

Также для обсуждения опубликованы проекты указаний об электронном урегулировании убытков по ОСАГО и двум другим обязательным видам страхования — ответственности перевозчиков и владельцев опасных объектов. Это предусмотрено законом, вступающим в силу с 15 июля 2023 года.

Предложения и замечания по всем документам можно направлять в Банк России до 10 ноября 2022 года.