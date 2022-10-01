Проект "Театральные сезоны" объединил тысячу тюменских школьников

| Фото: из сообщества "Дворец творчества и спорта «Пионер» во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Дворец творчества и спорта «Пионер» во ВКонтакте

Более тысячи школьников Тюменской области посетили спектакль "Осколки от войны" и творческие встречи с заслуженной артисткой России, преподавателем Тюменского государственного института культуры Еленой Орловой в рамках проекта "Театральные сезоны", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В основу постановки "Осколки от войны" легли воспоминания и письма людей, прошедших войну. Среди собранного материала есть рассказы о героях-земляках. Участники собирали материал из историй своих семей, разыскивали фотографии, беседовали с родственниками. Автор и режиссер проекта Елена Орлова подчеркнула, что подобные мероприятия способны объединять людей. Студенты, задействованные в работе над материалом, меняются, становятся более сплоченными, взрослеют, отметила она.

Спектакль в Тюмени, Заводоуковске, Ишиме и Ялуторовске сыграли студенты 2-4 курсов отделения "Актер драматического театра и кино" и преподаватели колледжа искусств Тюменского государственного института культуры. Завершился проект гастролями в Ялуторовске.

"Школьники, представители театральных и молодежных объединений смогли прикоснуться к реалиям Великой Отечественной войны. В каждом эпизоде театральной постановки, словно в осколке зеркала, отразилась жизнь многомиллионного народа в военные годы. Спектакль честно отражает реалии страшных событий. Зритель имеет возможность без излишней патетики увидеть чувства, переживания, страхи солдат, медсестер, мужчин, женщин — всех, кого коснулась война", — рассказали авторы проекта.

"Театральные сезоны" стартовали в ноябре 2021 года. Из-за введенных эпидемиологических ограничений проект проводился в онлайн-формате. В муниципалитеты региона были направлены ссылки на театральную постановку и образовательные мастер-классы по основам актерского мастерства и сценической речи.