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В Тюменской области прививку от гриппа поставили более 580 тысяч жителей

Общество, 12:51 27 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

580 тыс. 377 жителей Тюменской области прошли вакцинацию от гриппа. В их числе - 386 тыс. 888 взрослых и 193 тыс. 489 детей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В эпидемиологический сезон 2022-2023 годов план вакцинации против гриппа составляет 60% от общей численности населения - это 926 тыс. 30 человек. Из них 647 тыс. 730 взрослых и 278 тыс. 300 детей.

"На текущий момент всего в Тюменскую область поступило 887 тысяч 410 доз вакцин против гриппа. Это 513 тысяч 570 доз вакцин для взрослых, 181 тысяча 490 – для детей. Еще 192 тысяч 350 – это "Гриппол плюс" для детей старше шести месяцев и взрослых", - добавили в ведомстве.

Отметим, в Тюменской области в первую очередь от гриппа прививают работников образования, медицины, социальной сферы, пожилых людей, беременных женщин и лиц, имеющих хронические заболевания.

По данным областного управления Роспотребнадзора, случаев гриппа в Тюменской области пока не регистрировалось.

Любовь Голышева

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# вакцинация , грипп

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