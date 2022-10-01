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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор провел первое заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности

Губернатор, 17:28 26 октября 2022

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Первое заседание регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности прошло в Тюменской области. Он создан по Указу президента России Владимира Путина, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Рассмотрели с коллегами вопрос защищенности мест массового пребывания людей. Общественному порядку и охране важных объектов уделили самое пристальное внимание. Поставил правоохранительным органам задачу - актуализировать планы работы, исходя из реальных вызовов и угроз. При этом сразу успокою земляков, никаких дополнительных ограничительных мер вводить в Тюменской области не планируем", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, обозначена еще одна задача оперштаба - содействие Вооруженным силам РФ в части обеспечения нужд воинских формирований.

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# Александр Моор , безопасность , оперативный штаб

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