Александр Моор провел первое заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Первое заседание регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности прошло в Тюменской области. Он создан по Указу президента России Владимира Путина, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Рассмотрели с коллегами вопрос защищенности мест массового пребывания людей. Общественному порядку и охране важных объектов уделили самое пристальное внимание. Поставил правоохранительным органам задачу - актуализировать планы работы, исходя из реальных вызовов и угроз. При этом сразу успокою земляков, никаких дополнительных ограничительных мер вводить в Тюменской области не планируем", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, обозначена еще одна задача оперштаба - содействие Вооруженным силам РФ в части обеспечения нужд воинских формирований.