В Тюменской области презентовали федеральный проект "Музейные маршруты России"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Федеральный проект "Музейные маршруты России" - своевременный и Тюменская область с удовольствием в нем поучаствует. Об этом на презентации проекта, которая состоялась в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 27 октября, заявил губернатор региона Александр Моор.

"У российского гражданина всегда есть желание получить познавательный историко-культурный компонент. У нас в стране есть крупные музеи, куда люди специально едут, а есть региональные, уникальные муниципальные, но у них нет возможностей для продвижения. Поэтому сегодня эффективно действовать в рамках реализации крупных проектов. Такая межмузейная коллаборация и интеграция с туристическими продуктами – один из эффективных способов продвижения нашего наследия", - подчеркнул губернатор.

Участникам мероприятия представили два выставочных проекта. Передвижная стендовая выставка "Чувствую себя матерью этой страны" посвящена многогранной и обширной благотворительной деятельности императрицы Александры Федоровны, ее подвижническим и милосердным трудам. Экспозиция создана к 150-летию со дня ее рождения.

В "Музейные маршруты России" включено многообразие музейных ресурсов Уральского федерального округа. Акцент сделан на федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут". Он реализуется фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Министерства культуры и Министерства экономического развития России в 24 регионах страны и посвящен 300-летней истории страны под скипетром Романовых.

"Наши музейные маршруты формируют нравственность, новое общество, новые жизненные принципы. К сожалению, с 90-х годов либеральные идеологи пытались вычеркнуть из нашей культуры понимание о синтезе культур и конфессий религий, которые существовали в России. Мы должны эту самобытность вернуть", - подчеркнула председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Заместитель директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Наталия Чечель в свою очередь поблагодарили губернатора Тюменской области за возможность привезти экспозиции в Тюмень.

"Проект вовлекает в свою орбиту множество музеев, которые учатся жить по-новому, учатся, как себя продвигать, как быть интересными, делятся опытом друг с другом и рука об руку с нами всегда туристическая отрасль. После этих выставок мы видим реально возросший интерес к музеям в том регионе, где проект уже побывал", - резюмировала она.

Напомним, Всероссийский проект "Музейные маршруты России" стартовал в 2021 году. Его цель – популяризация уникального исторического наследия, вовлечение в оборот большего количества объектов культурного показа. Тюменская область станет десятой из 12 регионов, включенных в эту программу в 2022 году. Презентация пройдет в Тюмени 27 и 28 октября. Кроме выставки запланирована проектно-аналитическая сессия, подписание соглашений о сотрудничестве между музеями и туроператорами. Также тюменцам представят региональный событийный календарь.

Итоги проекта "Музейные маршруты России" будут подводиться в ноябре.

Виктория Макарова