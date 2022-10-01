Четыре района Тюменской области стали рекордсменами уборочной кампании

| Фото: Департамент АПК Тюменской области | Фото: Департамент АПК Тюменской области

Исетский, Ишимский, Нижнетавдинский и Юргинсикй районы Тюменской области достигли рекордных показателей по итогам уборки зерновых. Они побили личные рекорды прошлых лет, сообщили в региональном департаменте АПК.

В Исетском районе впервые в истории муниципального образования собрано более 200 тыс. тонн зерна. Почти 290 тыс. тонн валового сбора обеспечили аграрии Ишимского района. Нижнетавдинский район собрал 88 тыс. тонн зерна, Юргинский район — почти 84 тыс. тонн.

Все хозяйства Тюменской области полностью завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор в первоначально оприходованном весе превысил 2 млн тонн при урожайности 29 центнеров с гектара. Это близкий к рекордному показатель.

Ранее с окончанием уборки зерновых и зернобобовых культур аграриев региона поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Рекордную урожайность показывают и овощи открытого грунта. С одного гектара собирают в среднем свыше 500 центнеров. Такого показателя в истории Тюменской области еще не было. На сегодня аграрии собрали более 53 тыс. тонн овощей. Кроме того, с полей в этом году убрано 234 тыс. тонн картофеля, урожайность составила 291 центнер с гектара.

В настоящее время завершается основная осенняя обработка почвы под урожай 2023 года. Обработано 95% от потребности в 789,5 тысяч гектаров.