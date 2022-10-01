В Тюмени проверят данные о массовом отравлении учеников в одной из школ города

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени следователи проверяют информацию об отравлении детей в одной из школ города.

Как рассказали в СУ СК РФ по Тюменской области, в городских СМИ опубликовано сообщение о заболевании кишечной инфекцией. По обстоятельствам, изложенным в средствах массовой информации, следственными органами организовано доследственная проверка.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в СМИ. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию.

По ее результатам будет принято процессуальное решение.