Тюменских старшеклассников приглашают в модульную программу "Zero CO₂"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Модульная программа для школьников 8-11 классов "Zero CO₂" стартует в ТюмГУ с 31 октября. До 18 декабря ребята рассмотрят проблему сокращения уровня выбросов углекислого газа с точки зрения разных наук – химии, биологии, экологии, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Для этого старшеклассникам предложат посетить четыре модуля: экологический, биологический, химический и английского языка – все или на выбор.

По словам руководителя центра выявления и поддержки талантливых учащихся ТюмГУ "Новое движение" Татьяны Вешкурцевой, на программе участники рассмотрят международный опыт по карбоновой тематике. Вместе с педагогами из вузов Тюмени, Москвы и ХМАО-Югры поговорят просто о сложном и важном.

Прохождение курса поможет заработать бонусные баллы для поступления в Тюменский госуниверситет.

Добавим, зарегистрироваться можно по ссылке до 6 ноября.