Интернет-площадку для оптовой продажи резинотехнических изделий запустил СИБУР

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый в России B2B-маркетплейс, где можно покупать и продавать оптом резинотехнические изделия, запустила компания СИБУР. Сейчас на площадке представлена продукция 13 заводов, но с развитием платформы количество производителей и номенклатура будут расти, сообщает пресс-служба ООО "ЗапСибНефтехим".

Новый сервис значительно упростит поиск заказчиков и поставщиков для многих отечественных предприятий. Покупать и продавать резиновые прокладки, уплотнения, шланги и другие товары, которые используются в промышленных и бытовых устройствах, станет удобнее.

В компании уверены, что появление маркетплейса резинотехнических изделий поможет российским производителям быстрее находить клиентов, а потребителям – поставщиков. Эта задача особенно актуальна сейчас, когда многие производственные связи оказались нарушены, а цены в условиях избыточного спроса начинают расти.