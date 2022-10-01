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Интернет-площадку для оптовой продажи резинотехнических изделий запустил СИБУР

Экономика, 08:31 31 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый в России B2B-маркетплейс, где можно покупать и продавать оптом резинотехнические изделия, запустила компания СИБУР. Сейчас на площадке представлена продукция 13 заводов, но с развитием платформы количество производителей и номенклатура будут расти, сообщает пресс-служба ООО "ЗапСибНефтехим".

Новый сервис значительно упростит поиск заказчиков и поставщиков для многих отечественных предприятий. Покупать и продавать резиновые прокладки, уплотнения, шланги и другие товары, которые используются в промышленных и бытовых устройствах, станет удобнее.

В компании уверены, что появление маркетплейса резинотехнических изделий поможет российским производителям быстрее находить клиентов, а потребителям – поставщиков. Эта задача особенно актуальна сейчас, когда многие производственные связи оказались нарушены, а цены в условиях избыточного спроса начинают расти.

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# маркетплейс , СИБУР

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