В Тюменской области подвели итоги конкурса плакатов и презентаций на экологическую тему

| Фото: Департамента недропользования и экологии Тюменской области | Фото: Департамента недропользования и экологии Тюменской области

Подведены итоги регионального этапа конкурса плакатов или презентаций на экологическую тему "Эколята - друзья и защитники природы. Сделаем свою малую родину чистой!", сообщает пресс-служба департамента недропользования и экологии Тюменской области.

Участники продемонстрировали заботу эколят (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки) о природе, как они ухаживают за растениями и деревьями, восстанавливают лес, заботятся о животных, птицах и насекомых.

Творческие работы конкурсная комиссия оценила по нескольким критериям.

Победителями и призерами среди дошкольных учреждений стали: воспитанники детских садов № 141, № 158 Тюмени и детсада "Колосок" села Дегтярёво Тобольского района.

Среди школ отличились ученики Заводоуковского городского округа "Центр развития детей и молодёжи", школы № 16" имени В.П. Неймышева Тобольска и исетской школы № 1.