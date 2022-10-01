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В Тюменской области за несколько лет увеличат число камер для слежения за лесными пожарами

Общество, 08:44 31 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

17 районов Тюменской области охвачены системой видеомониторинга, позволяющей предотвращать лесные пожары на ранней стадии их возникновения, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Всего в Тюменской области работают свыше 30 таких камер. Они фиксируют задымление, сигнализируют об этом и передают координаты. Затем, исходя из полученной информации, на место происшествия направляется бригада немедленного реагирования.

В ближайшие годы в рамках проекта "Лесохранитель" число камер, предназначенных для слежения за лесными пожарами, увеличится. Проект будет масштабироваться в течение еще нескольких лет.

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# камеры , лесные пожары

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