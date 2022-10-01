В Тюменской области за несколько лет увеличат число камер для слежения за лесными пожарами
17 районов Тюменской области охвачены системой видеомониторинга, позволяющей предотвращать лесные пожары на ранней стадии их возникновения, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.
Всего в Тюменской области работают свыше 30 таких камер. Они фиксируют задымление, сигнализируют об этом и передают координаты. Затем, исходя из полученной информации, на место происшествия направляется бригада немедленного реагирования.
В ближайшие годы в рамках проекта "Лесохранитель" число камер, предназначенных для слежения за лесными пожарами, увеличится. Проект будет масштабироваться в течение еще нескольких лет.