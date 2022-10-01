Тюменцы выбирают название для обновленного пространства на улице Линейной

| Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте

Голосование за лучшее название для общественного пространства у дома №21 по ул. Линейной в Тюмени стартовало на городском портале "Я решаю!".

Ранее после благоустройства этой территории глава города Руслан Кухарук сказал, что горожане сами дадут название общественному пространству. Предложения о названии зоны на ул. Линейной жители Тюмени присылали в августе. Было отобрано четыре варианта: "Уютная аллея", "Аллея добра", "Зеленый переулок", "Пешеходная линия".

Отметим, изначально на ул. Линейной был грунтовый межквартальный проезд. Теперь же здесь исключительно пешеходная зона, сквозного проезда транспорта не будет. Здесь устроены ливневая канализация, тротуары из брусчатки, три качели-подвеса, газон, установлены светильники