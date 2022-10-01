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Тюменцы выбирают название для обновленного пространства на улице Линейной

Общество, 17:48 28 октября 2022

из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте

Голосование за лучшее название для общественного пространства у дома №21 по ул. Линейной в Тюмени стартовало на городском портале "Я решаю!".

Ранее после благоустройства этой территории глава города Руслан Кухарук сказал, что горожане сами дадут название общественному пространству. Предложения о названии зоны на ул. Линейной жители Тюмени присылали в августе. Было отобрано четыре варианта: "Уютная аллея", "Аллея добра", "Зеленый переулок", "Пешеходная линия".

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Отметим, изначально на ул. Линейной был грунтовый межквартальный проезд. Теперь же здесь исключительно пешеходная зона, сквозного проезда транспорта не будет. Здесь устроены ливневая канализация, тротуары из брусчатки, три качели-подвеса, газон, установлены светильники

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# благоустройство , голосование , название

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