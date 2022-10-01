В Тюмени запустили акцию "Заботливый прохожий"
Общегородскую акцию "Заботливый прохожий" запустил тюменский центр помощи "Милосердие", сообщают организаторы.
Чтобы помочь бездомным людям в холода, нужно спросить у человека, нужна ли ему помощь. При необходимости доставить его своим транспортом или службой "Социальный экспресс", телефон которой 8(3452)626-565, в центр "Милосердие". Там ему предложат санобработку, чистое белье, питание и ночлег.
По запросу бездомному помогут восстановить документы, включат в реабилитационную программу и трудовую деятельность. А главное – дадут шанс вернуться к нормальной жизни.
Кроме того, в центре принимают от благотворителей продукты, средства личной гигиены, перевязочные материалы, лекарства, средства по уходу за больными. По словам организаторов, в данный момент остро стоит вопрос нехватки свежих овощей, консервации и заморозок на зиму.
Присоединиться к группе центра в Вайбере можно по ссылке.