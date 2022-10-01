Около семи тысяч жителей Тюменской области впервые отметят День автомобилиста

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

6 тыс. 931 водительское удостоверение выдали в Тюменской области людям, впервые получающим права, с начала 2022 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД Анжела Борисова.

Отметим, 30 октября 2022 года в стране отмечают День автомобилиста. Он ежегодно празднуется в последнее воскресенье октября. Впервые этот праздник появился еще в СССР в 1976 году. В этот день принято поздравлять не только тех, чья профессия связана с транспортом, но и обычных автомобилистов.

Инна Пахомова