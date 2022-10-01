Тюменские мобилизованные из подразделения "Ермак" просят не верить слухам в соцсетях

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Просят не верить тому, что говорят в соцсетях тюменские мобилизованные из подразделения "Ермак". На самом деле у тюменских солдат настрой боевой, их хорошо кормят простыми и сытными блюдами. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

После появившихся в сети жалоб на сложные условия быта по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в подразделение "Ермак" был направлен представитель региона, чтобы на месте выяснить, где правда, а где вымысел. О реальной обстановке рассказали командиры и тюменские мобилизованные.

"Оборону держим, никто не унывает. Не слушайте, что в соцсетях говорят, что все плохо. Все нормально здесь у нас", – говорят военнослужащие.

Представитель региона также проверил обеспеченность военнослужащих. Помимо того, что выдает Министерство обороны, тюменцы получили дополнительную форму, бронежилеты, термобелье, берцы, тактические очки, перчатки, туристическое снаряжение.

По поручению губернатора на днях в "Ермак" был доставлен очередной груз. В нем также - продукты, медикаменты, инструменты и строительные материалы.