Жители Тюменской области оформили 58 тыс. 600 больничных в октябре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

58 тыс. 600 больничных оформили жители Тюменской области за октябрь. За аналогичный период прошлого года их было больше почти на 10% - 69 тыс. 955 больничных, сообщает региональное отделение Фонда социального страхования сетевому изданию "Мегатюмень".

С 1 по 7 октября тюменцы оформили 15 тыс 934 больничных листа. Уже во вторую неделю месяца количество больничных снизилось до 14 тыс. 813. С 15 по 21 октября зарегистрировано 14 тыс. 402, а уже с 22 числа по 28 октября число выданных больничных не превышало 13 тыс. 451 штук.