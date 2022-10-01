Мобилизованным руководителям тюменских компаний предоставят отсрочку по уплате налогов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мобилизованные предприниматели Тюменской области могут получить отсрочку по уплате налогов и воспользоваться другими мерами поддержки бизнеса на время прохождения военной службы. Подробнее об этом ИА "Тюменская линия" рассказали в департаменте инвестиционной политики региона.

Отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов согласно постановлению правительства РФ № 1874 от 20 октября 2022 года распространяется на предпринимателей-руководителей и одновременно единственных учредителей своих компаний. Для них возможно продление срока предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам. Отсрочка действует на весь период прохождения военной службы и еще несколько месяцев после ее завершения.

Еще одна мера поддержки мобилизованных предпринимателей — увеличение максимального срока предоставления микрозайма на срок прохождения военной службы по мобилизации. Также для них действует механизм пролонгации договоров поручительств и реструктуризация задолженности по договорам о предоставлении займов и микрозаймов, заключенным с фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области" и микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования Тюменской области" в заявительном порядке.

На срок прохождения военной службы по мобилизации могут быть приостановлены обязательства по соглашениям в предоставлении грантов для МСП из реестра соцпредпринимателей и предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно. Срок достижения результатов предоставления гранта может быть продлен без изменения размера гранта и (или) значение гранта можно уменьшить. Возможен отказ от гранта без применения штрафных санкций. Для этого необходимо предоставить подтверждающие документы не позднее 30 календарных дней после окончания нахождения на военной службе.

Как отмечают в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за мерами поддержки для мобилизованных предприниматели пока не обращались. Для консультаций в регионе создано единое окно для обращения предпринимателей — центр "Мой бизнес": 8- 932-479-34-33.

Вера Коршунова