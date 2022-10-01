Тюменская область вошла в Топ-3 по бронированию санаториев на ноябрьские праздники в УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второе место заняла Тюменская область среди регионов Уральского федерального округа по популярности бронирования санаториев на ноябрьские праздники. Рейтинг составил портал бронирования Санатории-России.рф.

Средняя стоимость отдыха в Западной Сибири – 10 тыс. 120 руб. в сутки за двух человек. В стоимость включены проживание, питание и лечебные процедуры.

На первом месте среди регионов УФО – Свердловская область. Средняя стоимость в сутки – 9 тыс. 50 рублей. Челябинская область на третьем месте – 9 тыс. 210 руб.