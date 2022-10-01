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Наркотики, спрятанные в чай, пытались передать в тюменскую колонию

Происшествия, 14:50 31 октября 2022

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Передачу крупной партии наркотиков, спрятанной в пакете с рассыпным чаем, пресекли в исправительной колонии №2 в Тюмени, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

При досмотре посылки на имя одного из осужденных сотрудники учреждения обнаружили и изъяли гашиш общей массой 2,1044 гр. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции УМВД России по Тюмени. Было установлено, что посылку отправил 19-летний гражданин.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Напомним, за передачу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов статьей 228 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Причем наказуема не только оконченная передача, но и попытка передачи запрещенных предметов, изделий и веществ.

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# колония , наркотики , проверка , УФСИН по Тюменской области

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