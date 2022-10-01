В Тюменской области три семьи приняли детей-сирот из Донбасса

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Замещающие семьи Тюменской области приняли ребят, оставшихся без попечения родителей, из Луганской народной республики. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

"Чужих детей, как справедливо говорят, не бывает. Каждый ребенок должен жить в семье. Тюменская область стала новым домом для 15 маленьких жителей Донбасса. По инициативе Уполномоченного при Президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой ребятам подыскали новые семьи", - рассказал Александр Моор в своем Telegram-канале.

Детей приняли три семьи. Пятеро ребятишек отправятся в Заводоуковск, трое – в Тобольский район и еще семеро – в Ярковский. Их будут воспитывать "профессиональные" родители, которые имеют многолетний успешный опыт.

"Возраст детей разный: от 2 до 17 лет. Братья и сестры будут жить вместе. Со своими будущими мамами и папами дети заочно уже знакомы. В ближайшее время ребята пройдут углубленное медицинское обследование, всех устроим в детские сады и школы. Уверен, что детям Донбасса у нас будет хорошо", - подытожил Александр Моор.