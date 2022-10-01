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Тюменца ждет уголовная ответственность за повторное пьяное вождение

Происшествия, 17:03 31 октября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Nissan остановили сотрудники ГИБДД Тюменской области в селе Слобода Бешкиль Исетского района. За рулем был 50-летний тюменец. Показания алкотестера составили 0,24 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В 2016 году он уже задерживался пьяным за рулем, был лишен прав, но не сдал их.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, в апреле мужчина был остановлен в с. Червишево, привлечен к ответственности за управление транспортом, будучи лишенным водительского удостоверения, права у него были изъяты. Теперь мужчину ждет уголовная ответственность за повторное пьяное вождение.

В выходные дни, 29 и 30 октября, 51 водитель отстранен сотрудниками ГИБДД от участия в дорожном движении за пьяную езду. Еще 11 - в ночь на 31 октября.

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# пьяные водители

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