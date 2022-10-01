Тюменские полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

47-летнего подозреваемого в хранении наркотических веществ задержали полицейские в Тюмени. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Ранее в городской отдел полиции обратилась местная жительница с сообщением о хранении запрещенных веществ ее сожителем.

Правоохранители задержали ранее судимого местного жителя. "Задержанный пояснил, что в день совершения преступления в нетрезвом состоянии он отправился на рыбалку к берегу реки Туры. Спускаясь ближе к воде, мужчина обнаружил кусты дикорастущей конопли. Подозреваемый сорвал стебли с четырех кустов, сложил в пакет, после чего направился домой", – сообщили в пресс-службе полиции региона.

Полицейские изъяли у мужчины наркотическое вещество – экспертиза показала, что это марихуана общей массой более 90 граммов.

Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.